POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Neuenburg/L134: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der L134 bei Grißheim (Neuenburg) sind am Mittwoch, 27.05.2020, zwei Personen schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 44-jährige Fahrerin eines Kleintransporters gegen 7 Uhr die L134 vom Weinstetter Hof kommend in Richtung Osten. Am "Grißheimer Tor" wollte sie auf der K4941 geradeaus weiter in Richtung Heitersheim fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 52-jährigen Verkehrsteilnehmers, der mit einem Kleintransporter auf der L134 aus Grißheim kommend fuhr und an der Einmündung nach links in Richtung Weinstetter Hof einbiegen wollte.

Es kam zur Kollision, beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

