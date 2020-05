Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfallflucht Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte am Dienstag 26.05.2020 zwischen 09:40 und 10:30 Uhr einen in der Clorerstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Skoda Octavia. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

