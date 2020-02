POL-OLD: +++ Elf Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Oldenburg für ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet +++ Johann Kühme gratuliert +++

Polizeidirektion Oldenburg

Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler sowie Organisatoren von Sportveranstaltungen der niedersächsischen Polizei sind am Mittwoch für herausragende Leistungen geehrt worden. Bei einer Feierstunde im Rittersaal des Schlosses Bad Iburg im Kreis Osnabrück überreichte Staatssekretär Stephan Manke in Vertretung für den Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, 90 Auszeichnungen für im Jahr 2019 gezeigte Leistungen. Aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Oldenburg wurden insgesamt elf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ausgezeichnet:

Aus der Polizeiinspektion Verden/Osterholz:

- Polizeikommissarin Fenja Hassing (Polizeiinspektion Verden/Osterholz; 3. Platz bei den Deutschen Polizeimeisterschaften der Handballerinnen)

- Kriminalhauptkommissarin Conny Preuß (Polizeiinspektion Verden/Osterholz; Organisatorin der Niedersächsischen Polizeimeisterschaften der Leichtathletik 2019 in Verden)

Aus der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland:

- Polizeikommissarin Ilka Zwick (Polizeikommissariat Varel; 3. Platz bei den Deutschen Polizeimeisterschaften der Handballerinnen)

- Polizeikommissarin Jantje Zimmermann (Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland; 3. Platz bei den Deutschen Polizeimeisterschaften der Handballerinnen)

- Polizeikommissarin Angie Geschke* (Polizeikommissariat Varel; 3. Platz bei den Deutschen Polizeimeisterschaften der Handballerinnen)

* konnte aus persönlichen Gründen nicht an der Ehrung teilnehmen

Aus der Polizeiinspektion Diepholz:

- Polizeikommissarin Amelie Bredehorst (Polizeikommissariat Syke; 3. Platz bei den Deutschen Polizeimeisterschaften der Handballerinnen)

- Polizeikommissarin Sina Schlüter (Polizeikommissariat Weyhe; Vizemeister bei den Deutschen Polizeimeisterschaften der Fußballerinnen)

Aus der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch:

- Polizeikommissarin Mirja Budde (Polizeistation Großenkneten; Vizemeister bei den Deutschen Polizeimeisterschaften der Fußballerinnen)

Polizeiinspektion Cuxhaven:

- Polizeikommissarin Hannah Ehlers (Polizeiinspektion Cuxhaven; feierte zahlreiche private Erfolge als Schwimmerin in der Altersklasse 30, darunter mehrere norddeutsche Meistertitel. Zudem wurde die Abteilungsleiterin Schwimmen des ATS Cuxhaven für ihre Trainertätigkeit ausgezeichnet)

Aus der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland:

- Kriminaloberkommissar Stefan Janßen (Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland; Trainer des Handballerinnen-Teams, welches bei den Deutschen Polizeimeisterschaften den 3. Platz belegte)

Aus der Polizeidirektion Oldenburg:

- Kriminalhauptkommissar Ralf Hafemann (Trainer des Handballerinnen-Teams, welches bei den Deutschen Polizeimeisterschaften den 3. Platz belegte)

Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, nahm an der Feierstunde in Bad Iburg teil und ließ es sich nicht nehmen, den ausgezeichneten Beamtinnen und Beamten aus seiner Behörde persönlich zu gratulieren. "Sport genießt in der Polizei einen hohen Stellenwert. Ich freue mich sehr für die Kolleginnen und Kollegen. Es ist die verdiente Anerkennung ihrer beeindruckenden sportlichen Leistungen, die sie im vergangenen Jahr gezeigt haben", sagte Kühme.

