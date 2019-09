Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Gaststättenfenster eingeschlagen, Spielautomaten aufgebrochen

Rösrath (ots)

Diebe haben mehrere hundert Euro Bargeld aus zwei Spielautomaten gestohlen.

In der Zeit zwischen dem 05.09. (23.30 Uhr) und dem 06.09. (05.30 Uhr) haben Unbekannte ein Fenster einer Gaststätte in Forsbach an der Bensberger Straße eingeschlagen, um in die Gasträume zu gelangen. Hier hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten mit mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell