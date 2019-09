Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Bergisch Gladbacher mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnbis auf getuntem Fahrrad unterwegs

Bild-Infos

Download

Kürten (ots)

Ein getuntes Fahrrad fiel den Beamten am Mittwoch (04.09.) auf der Wipperfürther Straße auf.

Ein 56-jähriger hatte an seinem Gefährt mittels Kabelbinder ein Steuerungsgerät an der Längsstange und am Sattelrohr montiert. In einem ebenso angebrachten Topcase befanden sich drei Akkus mit 22,2 Volt und am Lenker ein digitaler Tachograph mit Ein-und Ausschaltknopf.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das zu einem E-Bike umfunktionierte Fahrrad eine Geschwindigkeit von bis zu 52 km/h erzielen konnte. Der Bergisch Gladbacher besaß jedoch weder eine gültige Fahrerlaubnis, noch eine dafür erforderliche Betriebserlaubnis. Auch Versicherungspapiere konnte der 56-Jährige nicht vorweisen. Die Beamten stellten außerdem einen Alkoholwert von 0,8 Promille fest.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.(ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell