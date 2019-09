Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbrecher in Rambrücken unterwegs

Rösrath (ots)

Am Mittwochvormittag (04.09.) sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Rambrücken eingestiegen.

Die Geschädigte verließ das Haus um 07:45 Uhr. Als sie gegen 12:45 Uhr zurückkehrte, fand sie das Haus verwüstet vor. Die Täter hatten ein Sichtzaunelement entfernt und verschafften sich so Zugang zum Grundstück. Am Haus hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Innen wurden alle Räume durchsucht und die Schrankinhalte geleert. Dabei fanden die Diebe einen Möbeltresor mit persönlichen Papieren, einer Festplatte und einer Kamera. Mit der Beute konnten die Einbrecher unerkannt flüchten.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die am Vormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rambrücken beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

