Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kellerbrand

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Kellerbrand in einem Haus an der Vaihinger Straße haben am Donnerstagnachmittag (13.06.2019) zwei Personen Rauchgasverletzungen erlitten. Rettungskräfte kümmerten sich um die 27-jährige Frau und den 28 Jahre alten Mann und brachten beide in Krankenhäuser. Auch ein Hund wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Tierklinik gebracht. Anwohner bemerkten gegen 14.50 Uhr aus dem Keller Flammen ausschlagen und alarmierten die Rettungskräfte. Feuerwehrleute löschten den Brand, der offensichtlich im Bereich eines Wäschetrockners ausgebrochen war. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Im Haus befindet sich eine Gaststätte mit Gästezimmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

