Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Außenspiegel beschädigt; Aurich - Zeugen gesucht; Großefehn - Eisentor beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Außenspiegel beschädigt

Ein unbekannter LKW-Fahrer hat am Montag einen geparkten Hyundai an der Esenser Straße in Aurich beschädigt. Der graue Hyundai i40 war gegen 10 Uhr in einer Parkbucht in Höhe eines Restaurants abgestellt. Der unbekannte LKW-Fahrer fuhr in Richtung Pferdemarktkreuzung und touchierte beim Vorbeifahren den Hyundai am linken Außenspiegel, der dadurch abgebrochen wurde. Der LKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es handelte sich möglicherweise um einen LKW mit Cloppenburger Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zeugen gesucht

Ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Aurich hat am Montag in Aurich mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Auricher fuhr mit seinem VW Passat gegen 19:30 Uhr die Kreuzstraße entlang, die sich in einem verkehrsberuhigten Bereich befindet. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte er andere Autos. Er achtete zudem offenbar nicht auf die vorfahrtberechtigten Autos, die von rechts kamen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Eisentor beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Freitag und Montag ein Eisentor am Ossenweg in Großefehn beschädigt. Vermutlich beim Rangieren in der Grundstückseinfahrt fuhr er gegen das dortige Eisentor und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 17:45 Uhr und Montag, 8 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04944 9169110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell