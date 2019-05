Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Fußgängerin schwer verletzt; Aurich - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall; Aurich - Radfahrerin leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fußgängerin schwer verletzt

Eine 28 Jahre alte Frau aus Südbrookmerland ist am Montag in Südbrookmerland von einem Einsatzwagen der Feuerwehr angefahren worden. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs fuhr während einer Übung gegen 20 Uhr auf der Gewerbestraße und wollte auf ein Grundstück im Gewerbegebiet nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen lief die 28 Jahre alte Fußgängerin von hinten rechts an dem Feuerwehrfahrzeug vorbei. Der Fahrer übersah sie offenbar und erfasste sie mit dem Wagen. Die Frau aus Südbrookmerland wurde schwer verletzt.

Aurich - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Autofahrer sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aurich leicht verletzt worden. Ein Mann aus Blomberg fuhr mit seinem VW Transporter gegen 5:25 Uhr auf dem Hühnenschlootweg und wollte die Langefelder Straße überqueren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden Audi-Fahrer aus Neuschoo. Der 60 Jahre alte Audi-Fahrer und der 52 Jahre alte VW-Fahrer stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 56 Jahre alte Radfahrerin aus Großefehn ist am Dienstagmorgen in Aurich verletzt worden. Ein VW Golf Fahrer aus Aurich fuhr gegen 8:40 Uhr auf der Straße Schirumer Loog in Richtung Leerer Landstraße. Im Kreuzungsbereich übersah der 20 Jahre alte VW-Fahrer offenbar die 56-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad auf der Leerer Landstraße in Richtung Aurich unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

