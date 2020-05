Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unter Alkoholisierung mit dem Pkw ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 26.05.20, gegen 22:30 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Pkw in ein örtliches Krankenhaus um seinen Sohn zu besuchen. Er widersetzte sich gegenüber dem behandelnden Arzt die bestehenden Corona Regelungen zu befolgen. Weiterhin stellte der Arzt Alkoholgeruch bei dem Mann fest, woraufhin er die Polizei rief. Die Polizisten nahmen ebenfalls eine deutliche Alkoholisierung wahr, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst unkooperativ. Er verweigerte unter anderem die Angaben zu seinem Wohnort. Nach Beendigung der Maßnahmen musste der Autofahrer seinen Pkw stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige u. a. wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, sowie der Verweigerung der Personalien und dem Verstoß gegen die Corona Verordnung.

