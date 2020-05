Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mann wird von Unbekanntem geschlagen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 26.05.20, gegen 22:18 Uhr meldete sich ein Mann in englischer Sprache bei der Rettungsleitstelle des DRK und gab an, dass er soeben in der Bahnhofstraße in Löffingen von einem Unbekannten angegriffen und verletzt wurde.

Die Polizeistreife, sowie das ebenfalls alarmierte Rote Kreuz konnten den Mann vor Ort nicht mehr antreffen. Eine Suche im näheren Umfeld verlief ebenfalls negativ.

Die Polizei versucht nun über die angezeigte Handynummer des Anrufers, diesen im Nachhinein zu ermitteln.

Sollten Passanten sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer Tel. 07651/93360, oder beim Polizeiposten Löffingen 07654 806060 zu melden.

