Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Beim Überqueren einer Straße ist ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Bocholt leicht verletzt worden. Der 86-Jährige wollte gegen 11.00 Uhr die Werther Straße an einem Überweg in Richtung Westendkreisel überqueren. Die Ampel war aber nicht in Betrieb. Eine 59-jährige Bocholterin hatte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen können und war mit dem Pedelec des Bocholters zusammengestoßen.

