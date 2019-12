Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Einbruch in Rathaus-Kiosk - Festnahme

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Niederwall hat ein Zeuge am Mittwochmorgen, 04.12.2019, eine zerbrochene Glasscheibe und einen Mann in einem Kiosk bemerkt und die Polizei informiert.

Gegen 05:50 Uhr trafen Streifenbeamte auf ein Loch in der Eingangstür des Rathaus-Kiosks. Neben der Tür lag eine zerbrochene Schaufel. Im hinteren Bereich des Verkaufsraums versuchte sich ein Mann, unter blauen Müllsäcken und anderen Gegenständen zu verstecken.

Polizeibeamte stießen auf einen 38-jährigen Bielefelder. Er hielt eine Bierdose in der Hand und hatte sich in dem Kiosk mehrere alkoholische Getränke und Tabakwaren in seine Jacke und Hose gesteckt. Der angetrunkene Einbrecher wurde vorläufig festgenommen. Bislang machte der 38-Jährige keine Angaben zu der Tat.

Meldung zur ersten Tat: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4447978

