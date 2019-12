Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger geben sich als Scherenschleifer aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne-

Zwei Männer nutzten am Montag, den 02.12.2019, in der Karl-Oldewurtel-Straße den Handwerkertrick um eine Bielefelderin zu bestehlen. Sie erbeuteten Geld.

Gegen 11:45 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Rentnerin in der Karl-Oldewurtel-Straße. Als sie die Tür öffnete, gab der davorstehende Mann vor, als Scherenschleifer tätig zu sein. Er bot an, Scheren und Messer zu schleifen, so dass die Bielefelderin ihm einige ihrer Scheren und Messer aushändigte. Der Mann verließ das Haus, angeblich um seinem Handwerk nachzugehen und kehrte nach circa 15 Minuten zurück.

Als er in der Wohnung stand, betrat ein zweiter Mann plötzlich die Wohnung und täuschte vor, der Chef zu sein. Er verlangte eine schnelle Zahlung der Leistung, so dass die Wohnungsinhaberin ihr Geld hervorholte und bezahlte. Anschließend lotste er sie in die Küche zum Spülen der geschliffenen Messer. Während dessen nutzte der Andere den Moment zum Diebstahl. Nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatte, bemerkte das Opfer den Geld-Diebstahl.

Die Betrüger trugen graue Handwerker-Overalls mit einem nicht näher beschriebenen Schriftzug. Der vermeintliche Schleifer soll ungefähr Ende 30 Jahre alt, circa 160 cm groß sein und trug dunkelblonde Haare. Sein "Chef" soll Ende 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, von stabiler Statur/dick sein und trug dunkle Haare und einen dunklen Vollbart.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

