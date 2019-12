Polizei Bielefeld

POL-BI: 8-jähriger Schüler auf dem Schulweg angefahren - Polizei sucht Unfallzeugen

Bielefeld (ots)

DV/Bielefeld - Stieghort - Auf dem Weg zur Schule ist heute Morgen, gegen 07:55 Uhr, ein 8-jähriger Schüler aus Bielefeld angefahren worden. Dabei wurde der Junge leicht am Bein verletzt. Der Schüler habe die Detmolder Straße zu Fuß auf der Fußgängerfurt in Richtung der Straße Am Wortkamp überqueren wollen. Dabei soll die Fußgängerampel Grünlicht angezeigt haben. Beim Überqueren der Straße ist der Junge von einem Pkw erfasst worden, welcher vom Jagdweg kommend nach rechts auf die Detmolder Straße abgebogen ist. Der Fahrer des grauen VW Golf sei noch ausgestiegen und habe auf den Jungen eingeredet. Anschließend sei der ca. 40- bis 50-jährige Fahrzeugführer eingestiegen und weggefahren. Der Fahrer wird als grauhaariger Brillenträger beschrieben. Unfallzeugen werden geben, sich unter der Telefonnummer 0521/545-0 mit dem Verkehrskommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell