POL-MI: Radfahrer (42) am Morgen von Auto erfasst

Espelkamp (ots) - Beim Einfahren in einen Kreisverkehr an der General-Bishop-Straße hat am frühen Dienstagmorgen ein 48-jähriger Mann aus Diepenau mit seinem Pkw einen 42-jährigen Radfahrer erfasst und zu Boden geschleudert. Der Zweiradfahrer war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer war laut Polizei auf der General-Bishop-Straße in Richtung der B 239 unterwegs, als es gegen 5.40 Uhr zu der Kollision kam. Der Radfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Arbeit und war von der Straße "In der Tütenbeke" kommend in den Kreisel eingefahren. Dieser Straße wollte der 42-Jährige in nördliche Richtung weiter folgen. Seinen Angaben zufolge wurde er von dem Außenspiegel des Pkw erfasst, woraufhin er zu Boden stürzte. Der Autofahrer sowie ein weiterer Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

