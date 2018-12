POL-MI: Krankentransportfahrer bestohlen: Verdächtiger zieht Cuttermesser

Bad Oeynhausen, Minden (ots) - Ein 22-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen wird von der Polizei verdächtig, am frühen Montagabend am Mühlenweg aus einem Krankentransportwagen ein Handy und eine Geldbörse entwendet zu haben. Zudem soll der Mann einen 32-jährigen Transportfahrer aus Minden mit einem Cuttermesser bedroht haben.

Der Mindener sowie sein 23-jähriger Kollege aus Bad Oeynhausen waren gegen 18.20 Uhr damit beschäftigt, einen zuvor aus dem Krankenhaus abgeholten Patienten mit einem Tragestuhl in dessen Wohnung zu bringen. Währenddessen, so der Vorwurf der Ermittler, soll der Verdächtige die unverschlossene Fahrerkabine geöffnet und die Wertsachen der beiden Männer an sich genommen haben. Allerdings fiel er den beiden Krankentransportfahrern an der Beifahrertür stehend auf. Als die den Diebstahl bemerkten, folgten sie dem 22-Jährigen zu Fuß.

Der 32-Jährige stellte wenig später den Verdächtigen zur Rede. Der gab an, "nichts gemacht" zu haben. Der Mindener ließ jedoch nicht locker und folgte dem Mann weiter. Der zog plötzlich ein Cuttermesser hervor und hielt es dem Krankentransportfahrer vor das Gesicht. Während der 32-Jährige zurückwich, alarmierte sein Kollege die Polizei.

Die Beamten konnten den Gesuchten wenig später antreffen. Bei dessen Durchsuchung fanden die Polizisten das Handy des Mindeners. Das Portemonnaie blieb indes verschwunden. Der 22-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahls eingeleitet.

