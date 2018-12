POL-MI: Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer eines blauen Kleinwagens

Rahden (ots) - Nach einem missglückten Überholmanöver auf der Osnabrücker Straße in Rahden am Montag vergangener Woche suchen die Beamten des Verkehrskommissariates aus Lübbecke den Fahrer eines vermutlich blauen Kleinwagens. Eine 56-jährige Opel-Fahrerin aus Lübbecke hatte an diesem Tag zur Mittagszeit der Polizei einen Unfall gemeldet.

Demnach war die Frau gegen 12.15 Uhr in Richtung Espelkamp unterwegs und beabsichtigte auf gerader Strecke in Höhe der Firma Kolbus den vor ihr fahrenden Kleinwagen sowie einen Lkw zu überholen. Als sie sich nach eigenen Angaben bereits auf dem Gegenfahrstreifen befand, scherte plötzlich auch der Kleinwagen nach links zum Überholen aus. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte die 56-Jährige ihren Wagen nach links und geriet mit den beiden linken Reifen gegen den Bordstein.

Zu einer Berührung der Autos kam es nicht. Vergeblich versuchte die Frau noch, den Fahrer des Kleinwagens durch kräftiges Hupen auf den Unfall aufmerksam zu machen. Hinweise werden von den Beamten erbeten unter Telefon (05741) 2770.

