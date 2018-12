POL-MI: Niedergeschlagen und ausgeraubt: Trio attackiert 31-Jährigen in der Dombrede

Minden, Bad Oeynhausen (ots) - Drei Unbekannte haben einen 31-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen in der Nacht zu Samstag in der Dombrede niedergeschlagen, getreten und ausgeraubt. Ein Anwohner der Emmeliusstraße hatte gegen 3.20 Uhr zunächst den Rettungsdienst alarmiert, als er den 31-Jährigen verletzt an seiner Wohnungstür vorfand.

Bei einer anschließenden Befragung des Opfers im Klinikum schilderte der den Polizisten, dass er sich zu Fuß in der Dombrede aufgehalten habe, um einen Freund zu besuchen. Als der nicht zu Hause war, sei er auf der Straße mit einem in einem VW Golf sitzenden etwa 20 Jahre alten unbekannten Mann ins Gespräch gekommen. Etwas später, so gegen 3.15 Uhr, sei dann ein weiterer Pkw, ein Kia, aufgetaucht. Zwei Männer seinen ausgestiegen und hätten ihn direkt aufgefordert, sein Geld herauszugeben. Daraufhin sei er von allen drei Unbekannten mit Faustschlägen attackiert worden. Noch am Boden liegend habe er Tritte erhalten, so der Bad Oeynhausener weiter. Letztlich habe man aber von ihm abgelassen und die Angreifer seien mit seinem Handy und seinem Portemonnaie verschwunden.

Die Polizei bittet Zeugen, denen die beiden genannten Pkw in der Dombrede aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

