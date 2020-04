Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparktes Auto beschädigt

Gronau (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Dienstag auf eine Autofahrerin in Gronau. Als sie zu ihrem geparkten Ford C-Max auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße zurückkehrte, wies das Auto Schäden an der Beifahrertür auf. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Der Vorfall muss sich in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 18.40 Uhr abgespielt haben. Die Geschädigte vermutet, dass ein weißer Opel Corsa an dem Geschehen beteiligt war. Dieser hatte zuvor neben ihrem Wagen geparkt - die Spuren wiesen ebenfalls auf weißen Fremdlack hin. Die Polizei bittet den Fahrer oder Zeugen sich an das Verkehrskommissariat zu wenden: Tel. (02562) 9260.

