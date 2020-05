Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall wegen überholendem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen!

Mit seinem Renault Espace befuhr am Dienstag, 26.05.2020, kurz nach 11.00 Uhr, ein 48 Jahre alter Mann die B 317 von Silbersau kommend in Richtung Wühre-Loch. Auf seiner Seite kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches gerade eines anderes überholte. Laut des 48-jährigen musste er nach rechts ausweichen und abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte er mit der Felswand, welche am Fahrbahnrand angrenzt. Zwischen den anderen Fahrzeugen kam es zu keiner Kollision, diese fuhren in Richtung Silbersau weiter. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf rund 4000 Euro. Bei dem überholenden Pkw handelte es sich um ein graues Auto und beim Überholten um ein schwarzes. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) sucht Zeugen.

