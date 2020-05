Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: "Kleiner" Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen

Freiburg (ots)

Ein "kleiner" Verkehrsunfall am Dienstagabend, 26.05.2020, in Wehr hat für den Verursacher weitreichende Folgen, da dieser alkoholisiert war. Gegen 18:15 Uhr war ein 57-jähriger Renault-Fahrer aus der Brunnmattstraße in die bevorrechtigte Öflinger Straße gefahren. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit dem Mazda eines 20-jährigen, der Vorfahrt hatte. Verletzt wurde niemand, auch der Blechschaden mit je 500 Euro blieb überschaubar. Da aber beim Renault-Fahrer eine Promillewert von gut 0,8 Promille gemessen wurde, musste dieser mit zu einer Blutprobe. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes einbehalten. Eine Strafanzeige folgt zudem.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell