POL-FR: Folgemeldung zu: "Waldshut-Tiengen/Aichen: Diebstahl aus Wohnung - Polizei sucht Zeugen!" - schneller Ermittlungserfolg

Einen schnellen Ermittlungserfolg konnte die Ermittlungsgruppe Einbruch bezüglich dieses mutmaßlichen Einbruchs in Aichen vermelden. Bereits am vergangenen Freitag, 24.05.2020, wurde die Wohnung eines 22-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei konnte ein Teil des Diebesgutes aufgefunden werden. Bei ihm konnte zudem eine geringe Menge an Betäubungsmittel beschlagnahmt werden. Der Tatverdächtige räumte ein, zur Begehung eines Diebstahls in das Haus eingedrungen zu sein und benannte einen 20-jährigen Mittäter. Dieser bestreitet die Tat. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Aichen gemacht haben, werden nach wie vor gesucht.

Meldung vom 15.05.2020:

Aus einer Wohnung in Aichen wurden am Donnerstag, 14.05.2020 zwischen 13.40 Uhr und 14.10 Uhr, zwei Laptops, zwei Uhren und ein Smartphone entwendet. Während der Tat befanden sich die Bewohner im Gebäude, bemerkten jedoch den Diebstahl der Gegenstände erst später. Wie der oder die Täter ins Haus kamen ist noch nicht näher bekannt. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741/8316-0) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Aichen gemacht haben, sich zu melden.

