Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Pkw-Aufbruch - erheblicher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 26.05.2020, wurde in Lörrach versucht, einen auf einem Parkplatz in der Georges-Köhler-Straße stehender VW Scirocco aufzubrechen. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:10 Uhr versuchte der oder die Täter, die Fahrertüre aufzuhebeln. Das gelang nicht, möglicherweise wurde die Täterschaft gestört. Am VW wurde dadurch ein Schaden von rund 8000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, ermittelt.

