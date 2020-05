Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Blitzer ausgewichen - Autofahrer wird angezeigt

Freiburg (ots)

Um einen Blitzer zu umfahren, ist am Dienstagabend, 26.05.2020, ein Autofahrer in Lörrach auf die Gegenfahrspur ausgewichen. Gegen 18:50 Uhr war dieses Fahrmanöver einer Polizeistreife in der Lörracher Straße aufgefallen. Augenscheinich war auch die Geschwindigkeit deutlich erhöht. Sie stoppte den 20-jährigen Autofahrer. Er wird nun wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot zur Anzeige gebracht.

