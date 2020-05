Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Freiburg (ots)

Einen versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft gab es über das vergangene Wochenende in Weil am Rhein. In Zeitraum von Samstagabend, 23.05.2020, bis Montagmorgen, 25.05.2020, probierten Unbekannte, zwei Türen und ein Fenster aufzuhebeln, um so in den Friseursalon in Haltingen zu kommen. Das gelang nicht. Allerdings verursachten sie einen Sachschaden von rund 2500 Euro.

