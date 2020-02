POL-PPTR: Wohnungseinbruch

Polizeipräsidium Trier

Am Samstagabend im Zeitraum von 16:00 - 21:00 Uhr kam es in Konz, in der Straße Im Canet zu einem Wohnungseinbruch. In der Abwesenheit des Inhabers drangen vermutlich mehrere Täter in das Anwesen ein und flüchteten bei dessen Rückkehr. Eine Fahndung nach den Tätern mit Unterstützung des Polizeihubschraubers verlief negativ. Über die Schadenssumme können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg 06581/91550 oder der Kriminalpolizei Trier 0651/97792290 in Verbindung zu setzen.

