Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei nimmt mit Haftbefehl Gesuchten fest

Bild-Infos

Download

Konz (ots)

Bei einer Personenkontrolle haben Beamte der Polizeiwache Konz am Mittwochmittag, 5. Februar, einen mit einem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Er ist mittlerweile in Abschiebehaft.

Zeugen hatten drei verdächtige Personen in Konz-Könen gemeldet. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten ein verdächtiges Fahrzeug im Industriegebiet fest. Bei einer Überprüfung der Insassen kam heraus, dass ein 42-jähriger in Frankreich lebender Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Demnach hat er in Serbien eine mehrjährige Freiheitsstrafe wegen Betäubungsmittelkriminalität zu verbüßen.

Am Donnerstag, 6. Februar, ordnete der Richter am Amtsgericht Trier die Auslieferungshaft an. Der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz wird nun das Abschiebeverfahren betreiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell