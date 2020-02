Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Trier-Ehrang

Trier (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ehrang verschafft. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 4. Februar, 7 Uhr, und Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr. Der oder die Täter hebelten eine Wohnungstür auf und öffneten mehrere Schränke in der Wohnung, verließen den Tatort aber ohne Beute.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell