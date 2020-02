Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Büroräume in der Innenstadt

Mannheim (ots)

Büroräume der Universität Mannheim, die sich in einem Objekt in den B 6-Quadraten befinden, suchten in der Nacht zum Montag bislang nicht ermittelte Täter heim. Insgesamt brachen die Unbekannten vier Türen brachial auf und durchsuchten anschließend die Büroschränke. Lediglich ein geringer Bargeldbetrag fiel ihnen in die Hände.

Der Sachschaden schlägt allerdings mit rund 2.000 Euro zu Buche. Am Montagmorgen wurde der Einbruch bemerkt und sofort die Polizei verständigt.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

