Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim: Wohnung von Unbekannten heimgesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die kurze Abwesenheit der Geschädigten nutzten am Montagmorgen bislang Unbekannte aus und drangen in deren Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein. Kurz nach 7 Uhr hatte die Geschädigte ihre Wohnung verlassen und bei Rückkehr, rund 20 Minuten später, die offenstehende Türe bemerkt. Ob aus den Räumlichkeiten Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen bzw. Bewohner des Anwesens, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

