Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfälle im Kreisgebiet Paderborn in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen

33098 Paderborn (ots)

Freitag, 29.11.2019, 19:35 Uhr, Paderborn, B 64, Auffahrt Borchener Straße Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der B64 am Freitagabend im Bereich der Borchener Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Zur Unfallzeit gegen 19:35 Uhr befuhr ein 33-Jähriger die B64 mit einem grauen VW Phaeton in Fahrtrichtung Bad Driburg auf dem rechten Fahrstreifen. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter Pkw an der Anschlussstelle Borchener Straße auf die B64 auf. Hierbei fuhr er direkt quer über den Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen ein und missachtete die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der VW-Phaeton-Fahrer nach links ausweichen, wodurch er mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden grauen BMW eines 29-Jährigen kollidierte. Dieser wurde durch den Zusammenstoß gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich in Fahrtrichtung Bad Driburg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Freitag, 29.11.2019, 17:40 Uhr, Paderborn, Detmolder Straße Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 23-Jähriger Audi-Fahrer befuhr zur Unfallzeit die Detmolder Straße in Fahrtrichtung Bad Lippspringe. Zur gleichen Zeit befuhr ein 26-Jähriger Audi-Fahrer die Detmolder Straße in entgegengesetzter Richtung. Dieser beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Audi, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Audi, der in Fahrtrichtung Bad Lippspringe fuhr, wurde nach rechts abgedrängt und schleuderte über den Gehweg gegen einen Fahnenmast, der hierdurch abknickte. Der 26-Jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15000 Euro.

Samstag, 30.11.2019, 11:30 Uhr 33154 Salzkotten-Upsprunge, Geseker Weg Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zur Unfallzeit befuhr ein 58 - jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec den Geseker Weg in Fahrtrichtung der Straße Eichfeld. Ca. 200 Meter vor der Kreuzung Geseker Weg, Eichfeld und der Straße Am Sprudel stand aus Fahrtrichtung des Radfahrers gesehen linksseitig ein Fußgänger mit einem Hund an einer Langlaufleine. Der Hund überquerte kurz vor dem Fahrradfahrer den Geseker Weg, so dass dieser über die Hundeleine fuhr und stürzte. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer am Arm verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Glücklicherweise zog er sich bei dem Sturz keine Kopfverletzungen zu.

