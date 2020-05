Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Jugendlicher stürzt mit seiner 125er - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein 17-jähriger ist am Dienstagabend, 26.05.2020, in Ühlingen mit seinem 125er Leichtkraftrad gestürzt. Er wurde schwer verletzt. Gegen 23:20 Uhr war der junge Mann in der Witzhalder Straße vermutlich wegen einer zu hohen Geschwindigkeit zu Fall gekommen. Er rutschte von der Straße in eine Wiese. Ein Notarzt und ein Rettungswagen waren an der Unfallstelle. Der Verletzte kam ins Krankenhaus nach Waldshut. Der Sachschaden an der Yamaha liegt bei rund 1000 Euro.

