Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Holthausen, Kreisverkehr, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Tecklenburg (ots)

Am Samstag (25.04.), gegen 13.15 Uhr, ereignete sich in Tecklenburg - Holthausen, im dortigen Kreisverkehr Tecklenburger Damm/ Im Bocketal ein Verkehrsunfall, bei dem ein 61jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Ibbenbürener befuhr mit seinem Motorrad Triumph den Kreisverkehr. Ein 25jähriger Pkw Fahrer aus Lengerich beabsichtigte, mit seinem Passat, vom Tecklenburger Damm kommend, in den Kreisverkehr einzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Pkw Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

