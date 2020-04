Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand eines Hochsitzes

Steinfurt (ots)

Am Sonntagabend (26.04.), wurden Polizei und Feuerwehr gegen 19.20 Uhr über den Brand eines Hochsitzes informiert. Der Hochsitz steht auf einem freien Feld an der Leerer Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

