Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand

Ochtrup (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.45 Uhr, brannte an dem angrenzenden Waldstück des Freibades eine etwa 5 Quadratmeter große Fläche. Ein Zeuge meldete den Brand der Polizei und der Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Nach ersten Ermittlungen entzündeten Unbekannte Papier und Pappe auf dem Waldstück. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell