Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Hörstel-Riesenbeck, Neuenkirchen, Eigentumsdelikte

Ibbenbüren, Hörstel-Riesenbeck, Neuenkirchen (ots)

Ort: Ibbenbüren, Recker Straße Zeit: Donnerstag, 23.04.2020, 17.30 bis Freitag, 24.04.2020, 05.30 Uhr

Unbekannte zertrümmerten eine Fensterscheibe und gelangten so in ein Bürogebäude. Die Täter durchsuchten das komplette Gebäude und entwendeten mehrere Geldkassetten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ort: Hörstel-Riesenbeck, Pfarrer-Bönneker-Straße Zeit: Donnerstag, 23.04.2020, 16.15 Uhr bis Freitag, 24.04.2020, 07.15 Uhr

Unbekannte Täter manipulierten die Bautür eines Rohbaus und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Von dort entwendeten sie verschiedene Installationsteile für den Heizungsbau und Werkzeuge. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Neuenkirchen, Sandweg Zeit: Donnerstag, 23.04.2020, 21.30 Uhr bis Freitag, 24.04.2020, 08.30 Uhr

Unbekannte entwendeten ein vor dem Haus stehendes Quad der Firma Sachs. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen BF-S 15. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

