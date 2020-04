Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Sachbeschädigungen an Kfz

Greven (ots)

In der Grevener Innenstadt haben Unbekannte zwischen Samstag (25.04.2020), 14.00 Uhr, und Sonntag, 07.30 Uhr, mehrere Autos beschädigt. In der Saerbecker Straße kletterten der oder die Täter auf das Dach eines VW Polo und versuchten das Faltdach durch Stampfen zu beschädigen. Als dieses misslang, warfen sie mit einem Gullydeckel die Scheibe der Beifahrertür ein und verschafften sich so Zugang zu dem Pkw. In der Halstrastraße öffneten bislang unbekannte Täter auf nicht bekannte Art und Weise einen VW Caddy und einen Skoda Octavia. Alle drei Fahrzeuge wurden komplett durchwühlt. Nach ersten Angaben der Fahrzeughalter machten die Täter keine Beute. Zeugen, denen im Bereich Saerbecker Straße /Halstrastraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

