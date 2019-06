Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei zieht am Wochenende vier Fahrer aus dem Verkehr

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende vier Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, bei denen der konkrete Verdacht besteht, dass sie unter der Einwirkung von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln hinter dem Steuer gesessen haben.

In der Nacht zu Samstag kam ein 21-Jähriger um 2.40 Uhr vermutlich beim Abbiegen von der Aachener Straße auf die Monschauer Straße mit seinem Pkw ins Schleudern und touchierte einen Ampelmast. Ein Alkoholvortest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt.

Etwas später, gegen 4.45 Uhr, hielten Polizisten auf der Lüpertzender Straße einen 19jährigen Autofahrer an. Sie hatten schnell den Eindruck, dass er unter Drogeneinfluss stand. der Fahrer räumte den Konsum ein. Ihn wurde eine Blutprobe entnommen.

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Polizisten gegen 4.15 Uhr auf der Blumenberger Straße einen 26jährigen Fahrer. Neben dem Alkoholgeruch ergaben sich Hinweise auf weiteren Drogenkonsum. Der Vortest für Alkohol verlief positiv, den freiwilligen Drogenvortest lehnte der 26-Jährige ab. Ihm wurden auf der Wache zwei entsprechende Blutproben entnommen, sein Führerschein sichergestellt.

Fast zeitgleich, gegen 4.30 Uhr, an der Stepgesstraße: Bei einer Verkehrskontrolle schlägt den Polizisten aus einem Auto sofort starker Alkoholgeruch entgegen. In der Mittelkonsole standen geöffnete Dosen mit alkoholischen Getränken. Der entsprechende Vortest bei dem 34jährigen Fahrer zeigte eine deutliche Alkoholisierung an, während der Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Kokain verlief. Auch er verließ die Wache am Ende um zwei Blutproben und einen Führerschein ärmer. (cw)

