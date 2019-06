Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende waren wieder Einbrecher im Stadtgebiet unterwegs.

Bisher wurden drei Fälle bekannt. Das Erfreuliche daran ist, dass es in allen drei Fällen bei Einbruchsversuchen blieb und die Wohnungen und Häuser nicht betreten wurden.

Betroffen ist eine Wohnung auf der Josef-Drauschke-Straße. Hier versuchte ein Unbekannter am vergangenen Freitagvormittag die Wohnungstüre aufzuhebeln.

Ebenfalls am Freitag versuchte ein Unbekannter gegen 11:30 Uhr die Eingangstüre eines Zweifamilienhauses auf der Roermonder Straße aufzuhebeln.

Als eine Anwohnerin der Straße Am Katharinenhof am Samstag aus dem Urlaub zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter zwischenzeitlich versucht hatte, in ihre Wohnung einzubrechen. Hierbei wurden Türschloss und Türrahmen beschädigt, hielten den Hebelversuchen aber Stand.

Sachdienliche Hinweise zu den versuchten Einbrüchen bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290.(jl)

