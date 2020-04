Polizei Steinfurt

POL-ST: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Steinfurt (Nachtrag)

Ladbergen (ots)

Ladbergen - Pkw kommt von der Fahrbahn ab; Vier verletzte Personen (Nachtrag) Bei dem Verkehrsunfall am Vormittag in Ladbergen auf der Kattenvenner Str. kam der 22jährige Fahrzeugführer aus Rheine mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in eine Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann schleuderte er über einen Radweg, einen ca. 1 m tiefen Graben bis auf ein angrenzendes Erdbeerfeld. Bevor der Pkw auf allen vier Rädern zum Stillstand kam, überschlug er sich und durchbrach einen Zaun, der das Erdbeerfeld umgab. Die 32jährige Lebensgefährtin und ihre beiden Töchter im Alter von 7 und 10 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletz und mussten mit Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken gebracht werden. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr für Mutter und Kinder. Gegen den Fahrer, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw entstand Totalschaden, so dass er abgeschleppt werden musste.

