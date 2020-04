POL-ST: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Steinfurt

Polizei Steinfurt

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 25.04.2020, gegen 22:10 Uhr, auf der B 54. Ein 34jähriger Mann war alleine mit seinem Pkw in Richtung Münster unterwegs und kam in Höhe Wilmsberg nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw im Grünstreifen überschlug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer aus Münster fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

