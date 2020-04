Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Steinfurt (ots)

Samstag, 25.04.2020, 13:17 Uhr Ibbenbüren, Tecklenburger Damm / Bocketaler Straße

Der 25jährige Fahrer eines Pkw VW Passat missachtete bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Vorfahrt des 61jährigen Kradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde durch die eingesetzte Rettungswagenbesatzung dem Krankenhaus in Ibbenbüren zugeführt. Der Fahrer des VW Passat blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme einseitig durch den Kreisverkehr geführt.

