Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen/Recke/Kreis Steinfurt, zwei Brände am Donnerstag

Lienen/Recke/Kreis Steinfurt (ots)

Zu zwei Bränden in Recke und Lienen sind die Feuerwehr und die Polizei am Donnerstag (23.04.2020) ausgerückt. In Lienen an der Straße Zum Herzfeld waren gegen 14.00 Uhr eine etwa 10 x 10 Meter große Fläche Waldboden und Holz-Schnittreste aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Gegen 18.30 Uhr ist ein Zeuge an der Kleine-Meer-Straße in Obersteinbeck auf ein Feuer aufmerksam geworden. In einem Gebüsch hatte er eine Brandentwicklung bemerkt. Er informierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Es ist eine Grünfläche/Gebüsch von etwa 10 Quadratmetern abgebrannt. Auch hier ist die Ursache unklar. Hinweise zu den beiden Bränden bitte an die Polizei. Die Polizei warnt eindringlich. Seien Sie bei der derzeitigen trockenen Witterung besonders vorsichtig. Entsorgen sie brennende Gegenstände, wie Zigaretten oder Asche mit besonderer Sorgfalt.

