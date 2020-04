Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigungen

Rheine (ots)

In der vergangenen Woche sind im Stadtgebiet mehrere Lichtzeichenanlagen beschädigt worden. Am Mittwoch, dem 16.04.2020, wurden drei beschädigte Ampeln, an der Neuenkirchener Straße, der Anton-Führer-Straße und der Schleupestraße festgestellt. Unbekannte Randalierer hatten diese offensichtlich durch Schläge, möglicherweise auch Tritte, mutwillig beschädigt. Betroffen waren überwiegend die Zeichen für Fußgänger bzw. Radfahrer. Die Sachschäden an den drei Ampeln werden auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt. Derzeit ist noch unklar, wann genau die Täter unterwegs waren, vermutlich aber in der Nacht zum Mittwoch, 16.04. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell