Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand gemeldet

Lengerich (ots)

Ein Jogger hat am Donnerstagabend (23.04.2020), gegen 19.40 Uhr, in einem Waldgebiet in der Nähe der Autobahn 1 ein Feuer entdeckt. Der Mann reagierte umgehend und so konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. In dem Wald hatte eine 70 cm x 100 cm große Fläche gebrannt. Die Polizei nahm unmittelbar die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach der ersten Untersuchung gehen die Beamten davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Brand an der Straße An der Bashake unter Telefon 05481/9337-4515.

