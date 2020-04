Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall/Radfahrer verletzt

Emsdetten (ots)

Auf der Münsterstraße ist am Donnerstag (23.04.2020) ein 54-jähriger Fahrradfahrer aus Emsdetten verunglückt. Der Mann fuhr gegen 17.20 Uhr auf der Fahrbahn der Münsterstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. In Höhe des Hauses Nummer 11 verlor den Schilderungen zufolge ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte im Weiteren gegen die Mauer eines angrenzenden Hauses. Die Recherchen ergaben, dass der Emsdettener offenbar zunächst die Bordsteinkante des Geh- und Radweges touchiert hatte. Der Zweiradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

