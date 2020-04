Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, PKW aufgebrochen

Rheine (ots)

An der Thiebergstraße ist in der Nacht zum Mittwoch (22.04.2020) ein Fahrzeug aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlitzten das Verdeck eines PKW-Cabriolets auf und entwendeten dann aus dem Innern eine Handtasche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 05971/938-4215. An dem Verdeck entstand ein erheblicher Sachschaden.

