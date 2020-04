Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu einem Geldautomaten - Zeugen gesucht

Verden (ots)

In der Nacht zu Samstag betraten gegen 04:30 Uhr zwei bislang unbekannte Tatverdächtige eine Bankfiliale in der Großen Straße in Verlängerung des Rathausvorplatzes. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Geldautomaten und erlangten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld. Im Anschluss ergriffen die Männer mit einem dunklen Audi die Flucht. Nach den ersten Ermittlungen dürfte zudem mindestens ein weiterer Tatverdächtiger an der Tat beteiligt gewesen sein. Nach den Tatverdächtigen wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese führten bislang jedoch nicht zum Ergreifen der Männer.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte durch mehrere Anwohner. Neben der Polizei wurde zudem die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Eine Spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat sofort erste Ermittlungen aufgenommen. Diese werden nun durch Kriminaltechniker und ein spezielles Fachkommissarait des Zentralen Kriminaldienstes in Verden fortgeführt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat sowie zur Schadenshöhe dauern derzeit an.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

