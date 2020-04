Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Boot kentert im Yachthafen Achim-Uesen

Landkreis Verden (ots)

Achim/Uesen. Schreck in der Mittagsstunde für einen Bootsbesitzer: Als er am Donnerstagmittag nach seinem Sportboot sah, das im Yachthafen Achim-Uesen an der Uesener Weserstraße liegt, musste er feststellen, dass es gekentert und nahezu vollständig unter Wasser gesunken war. Gegen 12 Uhr ging die Meldung bei Feuerwehr, THW und Polizei Achim ein, die allesamt zum Einsatzort eilten. Unklar ist derzeit, wann genau und wie es zum Kentern des etwa sechs Meter langen Bootes mit Außenbordmotor kam. Sicher ist, dass keiner verletzt wurde, zumal zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand an Bord des angeleinten Bootes war. Die Polizei Achim übergab den Einsatzort kurze Zeit später an die zuständige Wasserschutzpolizei (WSP) Nienburg. Das THW mit zwei Booten sowie die Feuerwehr Uesen kümmerten sich um die Bergung des Bootes. Die untere Wasserbehörde war ebenfalls vor Ort, nach derzeitigem Stand sind keine Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls dauern an. Die Schadenhöhe ist unklar.

